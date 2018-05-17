Жительница Петрозаводска "забыла" заплатить за купленную машину

Полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве.

Как собщили в МВД Карелии, в полицию обратилась молодая жительница столицы Карелии, которая сообщила, что стала жертвой обмана при продаже собственного автомобиля. Причиненный ущерб составил 40 000 рублей.

Проверяя информацию, полицейские установили, что в октябре прошлого года девушка, решив продать принадлежащий ей китайский автомобиль особо малого класса, разместила объявление на одной из торговых интернет-площадок. Вскоре ей позвонила потенциальная покупательница. Женщина сказала, что готова приобрести автомашину и предложила встретиться, чтобы осмотреть ее. Во время встречи она сообщила продавцу, что в данный момент у нее нет необходимой суммы, но она готова рассчитаться за покупку в ближайшее время и оставила девушке расписку. Автомобиль был передан приобретателю. По прошествии указанного срока продавец так и не получила деньги. Все ее попытки связаться с покупательницей результата не принесли.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась 30-летняя ранее судимая жительница Петрозаводска. Приобретенный автомобиль она вскоре перепродала. Долг возвращать она не собиралась.

Женщина стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.