Жительница Петрозаводска зарезала своего сожителя во время застолья

35-летняя женщина подозревается в причинении смерти своему сожителю, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, 25 августа нынешего года подозреваемая, распивая спиртные напитки вместе с сожителем, поссорилась с мужчиной. Испытывая личную неприязнь к собутыльнику, женщина нанесла ему ножевое ранение. В результате мужчина скончался.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет, уточнили в Следкоме.