Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов

Предприниматель Анна Каллиева в поселке Рабочеостровск, воспользовавшись помощью государства, в собственном жилище открыла гостевой дом и теперь у нее нет отбоя от туристов.

Об истории предпринимателя Анны Каллиевой рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, который побывал у нее в гостях в Рабочеостровске.

«Предпринимателем она стала совсем недавно - в этом году, рассказал Парфенчиков. - После рождения сына Анна осталась без работы, зато появилась возможность реализовать свою мечту - открыть гостевой дом у самого Белого моря.

Вместе с мужем Кириллом сделали ремонт во второй половине собственного дома. А на средства поддержки по линии центра занятости - 250 тысяч рублей - закупили бытовую технику, мебель, текстиль».

По словам Парфенчикова, в гостевом доме «очень уютно и по-домашнему».

«Именно этого и ищут большинство тех, кто приезжает в Кемский район. Всего за два с небольшого месяца Анна приняла больше 300 гостей. Большинство из них останавливаются здесь по пути на Соловки. Но Каллиевы уверены, что спрос не упадет и с закрытием навигации: рыбалка, охота, горнолыжный сезон в Мурманской области - гостей меньше не станет. Однако работы ещё много: нужно завершить строительство веранды, обустроить несколько номеров на мансардном этаже. И конечно, поставить баню. Анна подсчитала, что обойдется она примерно в 500 тысяч рублей».

По словам Парфенчикова, он дал поручение специалистам Минэка и Управления труда и занятости изучить ситуацию и подобрать программу, по которой Анна могла бы получить такую помощь.

Как отметил глава Карелии, в этом году из бюджета республики на программу поддержки безработных жителей, решивших открыть свое дело, выделено 116 млн рублей.