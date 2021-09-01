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Жительница Прионежья обматерила соседку и теперь заплатит штраф

Новости. Общество
08:20, 03 Сентября 2021
фото: РИА Новости / Максим Богодвид

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Жительницу Прионежского района привлекли к административной ответственности за оскорбление, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района провела проверку по заявлению пенсионерки, которую оскорбила соседка. Было установлено, что, находясь ночью вместе с компанией у подъезда многоквартирного дома и громко разговаривая, в ответ на просьбу пенсионерки не нарушать тишину, публично высказалась в адрес пожилой женщины нецензурной бранью.

Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, материалы были переданы для рассмотрения мировому судье.

Вступившим в законную силу решением суда женщина была признана виновной в оскорблении, ей назначили штраф в размере 3 тыс. руб.

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