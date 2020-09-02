Жительнице Карелии пришлось заплатить за лечение недобитого мужа

Жительницу поселка Чупа обязали выплатить деньги фонду обязательного медицинского страхования, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 28-летняя женщина, мать двоих детей, ударила пьяного сожителя, оскорбившего ее, клинком кухонного ножа в область шеи.

После женщина обратилась к сотрудникам станции скорой помощи. Мужчину доставили в Лоухскую ЦРБ и в течение недели лечили.

Позже влюбленные помирились. Уголовное дело было прекращено.

Но женщину обязали оплатить лечение сожителя – 50 тысяч рублей, которые больнице выплатил фонд медицинского страхования. А также возместить затраты на государственную пошлину при рассмотрении дела.