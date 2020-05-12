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Жительнице Карелии, "застрявшей" в Германии из-за коронавируса, помогли вернуться домой

Новости. Общество
15:50, 13 Мая 2020
фото: © ОНФ Карелии
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Костомукшанка вернулась в Россию 8 мая, сообщили в ОНФ Карелии.

Волонтеры проекта "Своих не бросаем" помогают россиянам вернуться из других стран в период пандемии коронавируса.

Из Германии в Россию вернулась жительница Костомукши вывозным бортом от "Аэрофлота". Самолет доставил пассажиров из Франкфурта-на-Майне в Москву. 

"Сейчас зачастую возвратные рейсы формируются по правилу "одна страна – один регион", – пояснил координатор проекта Валерий Горюханов. – Мы обращаемся к руководителям регионов, в которые необходимо попасть нашим соотечественникам (если они не из того региона, куда летит самолет), просим согласовать условия возвращения их жителей. Если согласование получено – взаимодействуем с Минсвязи РФ. Министерство открывает возможность для регистрации на рейс и для наших заявителей. Работа продолжается, к нам присоединяется все большее количество добровольцев в разных странах".

 

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