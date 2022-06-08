Жительнице Петрозаводска, обманом получившей детское пособие, грозит до 6 лет лишения свободы

Женщина подделала документы для получения денег, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летней горожанке, обвиняемой в мошенничестве.

Согласно материалам, в 2019 и 2020 годах женщина обманом добилась назначения ее семье детского пособия, предоставив в Центр социальной работы Республики Карелия заявление с документами, содержащими ложные сведения. Документы она получила за взятку от своего знакомого. В них, в частности, указывалась, что муж петрозаводчанки трудоустроен официально.

Материальный ущерб, причиненный учреждению, был оценен в 300 тысяч рублей.

Свою вину жительница Петрозаводска полностью признала. Фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.