Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО) 6
03.12.2020 19:44
Врач описал аномальное течение COVID-19
03.12.2020 19:10
Новый рекорд по числу заболевших COVID-19 поставлен в Карелии: 473 инфицированных за сутки 1
Сегодня 08:59
Сбербанк опубликовал график обслуживания клиентов Карелии в декабре
03.12.2020 13:43
В Карелии омбудсмен по защите прав человека попросила не беспокоить ее в соцсетях и пожелала всем "спокойной ночи" 13
03.12.2020 14:47
Власти хотят убрать из городов СИЗО и колонии 7
03.12.2020 22:00
В пятницу в Карелии вновь ожидается небольшое похолодание
03.12.2020 17:00

Жительницу Карелии оштрафовали на 20 тысяч рублей за заросшую крапивой пашню

Новости. Общество
11:07, 04 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

В Кондопожском районе хозяйке земельного участка, заросшего сорняками, пришлось отвечать перед Россельхознадзором.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Карелия провели плановую выездную проверку земельного участка сельскохозяйственного назначения в Кондопожском районе. Участок площадью 1,3 га по виду сельскохозяйственного угодья отнесен к категории "пашни осушенные". Он принадлежит жительнице Петрозаводска.

В ходе осмотра территории было выявлено, что участок по всей площади зарос сорной растительностью: иван-чаем, тимофеевкой, крапивой, болиголовом, осокой, ежей сборной. Сенокошение не проводилось длительное время, по всей территории участка образовалась плотная травяная подстилка из трав прошлых лет поверх плодородного слоя почвы.

Частично участок зарос и древесно-кустарниковой растительностью.

В результате владелица участка была оштрафована на 20 тысяч рублей. Ей выдано предписание устранить выявленные нарушения в срок до 2 апреля 2021 года.

Ранее Россельхознадзор в Карелии потребовал взять свиней под крышу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106

Аналитика

02.12.2020 12:58
Обществоведение
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 3
30.11.2020 10:29
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»