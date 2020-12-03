Жительницу Карелии оштрафовали на 20 тысяч рублей за заросшую крапивой пашню

В Кондопожском районе хозяйке земельного участка, заросшего сорняками, пришлось отвечать перед Россельхознадзором.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Карелия провели плановую выездную проверку земельного участка сельскохозяйственного назначения в Кондопожском районе. Участок площадью 1,3 га по виду сельскохозяйственного угодья отнесен к категории "пашни осушенные". Он принадлежит жительнице Петрозаводска.

В ходе осмотра территории было выявлено, что участок по всей площади зарос сорной растительностью: иван-чаем, тимофеевкой, крапивой, болиголовом, осокой, ежей сборной. Сенокошение не проводилось длительное время, по всей территории участка образовалась плотная травяная подстилка из трав прошлых лет поверх плодородного слоя почвы.

Частично участок зарос и древесно-кустарниковой растительностью.

В результате владелица участка была оштрафована на 20 тысяч рублей. Ей выдано предписание устранить выявленные нарушения в срок до 2 апреля 2021 года.

Ранее Россельхознадзор в Карелии потребовал взять свиней под крышу.