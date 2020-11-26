Россельхознадзор в Карелии потребовал взять свиней под крышу

Предприятие в Карелии привлечено к ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил при содержании животных, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Карелии.

Сотрудники Управления проверили одно из предприятий, которое занимается разведением свиней. Проверяющие обнаружили в кормовом отсеке 3 мешка крупы ячменной перловой, произведенной в Алтайском крае, без ветеринарных сопроводительных документов.

Внимание участников проверки привлекла и открытая выгульная площадка, конструкция которой не исключает контакт свиней с другими животными и птицами. Такое нарушение может повлечь за собой распространение болезней животных, в частности, африканской чумы свиней.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил предприятие было привлечено Управлением к административной ответственности в виде предупреждения. По предписанию ведомства организация обязана оборудовать площадку для выгула свиней по всей площади навесом в срок до 31 мая 2021 года.

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