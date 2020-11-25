Хозяйку подсобного хозяйства в Карелии оштрафовали за испачканных навозом животных

Россельхознадзор нашел нарушения в личном подсобном хозяйстве в Прионежском районе и Петрозаводске.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Карелии проверили личное подсобное хозяйство, расположенное в Петрозаводске и Прионежском районе. Его владельцы держат коров, коз и овец.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. Так, территория одного хозяйства частично, а второго – полностью не огорожена. При въезде в хозяйства не установлены дезинфекционные барьеры, обеспечивающие обработку колес и шасси транспорта дезинфицирующими растворами.

Кроме того, крупный и мелкий рогатый скот содержался вместе, что запрещено в целях профилактики заразных болезней животных.

Дезинфекционных ковриков также не было при входе в помещения для содержания животных. Входы грязные, в навозе. Помещения, где содержатся животные, не имеют окон, дверей. Территория хозяйств захламлена мусором, стройматериалами. Места содержания животных, кормления и поения не оборудованы.

Как выяснили специалисты Россельхознадзора, животные днем находятся на свободном выгуле. Они грязные - испачканы навозом и грязью.

На территории хозяйства навоз не собирается и не буртуется, разбросан по участку.

Дератизация, дезинсекция, дезакаризация в хозяйстве также не проводится.

Крупный рогатый скот не учтен и не идентифицирован.

нарушения ветеринарного законодательства владелица хозяйства оштрафована. Ей выдано предписание устранить нарушения в срок до 1 декабря этого года.

Ранее петрозаводчанку оштрафовали за 20 тысяч рублей за заросший кустарником земельный участок.