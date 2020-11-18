Петрозаводчанку оштрафовали за 20 тысяч рублей за заросший кустарником земельный участок

Жительница Петрозаводска запустила 14 гектар земли сельхозназначения в Пудожском районе, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзоре.

Сотрудники Управления проверили принадлежащий петрозаводчанке земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 14,8 га, расположенный в Пудожском районе.

Выяснилось, что на участке в 0,75 га ведется сенокошение. Остальная площадь не вовлечена в сельскохозяйственный оборот. Земля зарастает деревьями и кустарником.

За нарушение земельного законодательства хозяйку участка оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Женщине было выдано предписание устранить нарушения до 26 июля 2021 года.

Ранее хозяину земельного участка в Карелии пришлось заплатить за разросшиеся конский щавель и крапиву.