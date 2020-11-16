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Хозяину земельного участка в Карелии пришлось заплатить за разросшиеся конский щавель и крапиву

Новости. Общество
15:02, 17 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Жителя Питкярантского района оштрафовали за зарастание земельного участка сельхозназначения, сообщили в Управлении Россельхознадзора Карелии.

Специалисты управления провели плановую выездную проверку земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 35 311 кв. м., расположенного в Питкярантском районе. Оказалось, что принадлежащий местному жителю участок по всей площади зарос щавелем конским, хвощом, пижмой, кипреем мохнатым, крапивой и другой сорной травой и для сельскохозяйственного производства не используется.

В результате длительного неиспользования участка происходит деградация, ухудшение плодородных свойств почвы. Кроме того, земельный участок граничит с лесным фондом, и наличие сухих остатков растительности, кустарника в пожароопасный период может привести к лесному пожару.

За нарушения требований земельного законодательства владелец участка был оштрафован на 10 тысяч рублей.

Ранее жительницу Московской области оштрафовали за заросшее ползучим пыреем поле в Карелии.

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