Жительницу Московской области оштрафовали за заросшее ползучим пыреем поле в Карелии

В Суоярвском районе москвичка купила 12,7 га земли сельхозназначения и забросила все, в результате поле заросло иван-чаем и пыреем, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В сентябре Управление Россельхознадзора по Карелии провело плановую выездную проверку земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 12,7 га, расположенных в Суоярвском районе Карелии и принадлежащих жительнице Московской области.

В ходе проверки было установлено, что земельные участки являются мелиорированными, по видам угодий отнесены к сенокосам.

Собственником участки не используются для сельскохозяйственного производства и по всей площади заросли сорной (иван-чай, пырей ползучий) и древесно-кустарниковой растительностью.

В результате москвичка была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

Владелице участка выдано предписание устранить указанные нарушения законодательства в срок до 1 апреля 2021 года.