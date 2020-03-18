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Жительницу Карелии оштрафовали за заросшие сорняком земли

Новости. Общество
18:00, 18 Марта 2020
фото: © pixabay.com
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Владелицу земельного участка в Кондопожском районе наказали за сорную траву и кустарник.

Территориальное управление Россельхознадзора провело проверку земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 12600 кв. м, расположенного в Кондопожском районе.  Специалисты обнаружили, что вся земля заросла сорняком.  Кроме того, на части участка площадью 0,4 га вырос кустарник.

Общее состояние земельного участка указывало на продолжительное неиспользование его для сельскохозяйственного производства: агротехническая обработка земли и защита участка от зарастания сорной растительностью не проводилась, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду владелица участка была оштрафована на 10 тыс. рублей.

Кроме того, собственнице участка было выдано предписание провести на участке агротехнические и культуртехнические мероприятия и ввести участок в сельскохозяйственный оборот сроком исполнения до 1 июля 2020 года.

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