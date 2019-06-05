Жительницу Карелии остановили на границе с колбасой и кошачьим кормом

Жительница Пудожа пыталась перевезти через границу товар весом свыше 9 кг, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

С собой она везла 3 кг сыра производства Дания, 0,5 кг сливочного масла, различные колбасные изделия весом 2,4 кг, а также 2 кг сухого корма для собак и 1,2 кг корма для кошек. Общий вес готовой продукции животного происхождения составил 9,1 кг, что на 4,1 кг больше установленной нормы.



Излишки товаров владельцу пришлось вернуть в Финляндию.