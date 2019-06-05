Жительницу Карелии остановили на границе с колбасой и кошачьим кормом

Новости по теме
Загрузка...
Жительница Пудожа пыталась перевезти через границу товар весом свыше 9 кг, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.
С собой она везла 3 кг сыра производства Дания, 0,5 кг сливочного масла, различные колбасные изделия весом 2,4 кг, а также 2 кг сухого корма для собак и 1,2 кг корма для кошек. Общий вес готовой продукции животного происхождения составил 9,1 кг, что на 4,1 кг больше установленной нормы.
Излишки товаров владельцу пришлось вернуть в Финляндию.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.06.2019, 09:35
30.05.2019, 10:15
30.05.2019, 13:10
29.05.2019, 13:45
Аналитика
Сегодня 14:54
Обществоведение
Судья обвинила руководителя отдела УФССП по Республике Карелия в злоупотреблении правом.
Сегодня 13:02
04.06.2019 14:02
03.06.2019 09:41
30.05.2019 15:20
Чтиво
Сегодня 12:44
Без политики
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
Сегодня 11:40
31.05.2019 14:36
Медиа
03.06.2019 10:47
Опрос
Как изменилась ваша зарплата за последний год?
Комментарии