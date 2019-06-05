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Новости. Общество
14:51, 05 Июня 2019
фото: Юрий Белинский/ТАСС

Жительницу Карелии остановили на границе с колбасой и кошачьим кормом

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Жительница Пудожа пыталась перевезти через границу товар весом свыше 9 кг, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

С собой она везла 3 кг сыра производства Дания, 0,5 кг сливочного масла, различные колбасные изделия весом 2,4 кг, а также 2 кг сухого корма для собак и 1,2 кг корма для кошек. Общий вес готовой продукции животного происхождения составил 9,1 кг, что на 4,1 кг больше установленной нормы.

Излишки товаров владельцу пришлось вернуть в Финляндию.

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