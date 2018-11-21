Жительницу Карелии осудили за клевету о сыне

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Олонецкий суд дал женщине штраф за ложные обвинения в адрес сына, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что в сентябре жительница Олонца, после того как сын в очередной раз начал дома распивать спиртное, решила прекратить выпивку, вызвав полицию.
В полиции женщина сообщила вымышленную информацию о том, что сын якобы высказывал в ее адрес угрозы убийством и при этом демонстрировал нож.
В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что сын преступных действий в отношении матери не осуществлял.
На женщину завели уголовное дело. Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
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