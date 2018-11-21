Жительницу Карелии осудили за клевету о сыне

Олонецкий суд дал женщине штраф за ложные обвинения в адрес сына, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в сентябре жительница Олонца, после того как сын в очередной раз начал дома распивать спиртное, решила прекратить выпивку, вызвав полицию.

В полиции женщина сообщила вымышленную информацию о том, что сын якобы высказывал в ее адрес угрозы убийством и при этом демонстрировал нож.

В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что сын преступных действий в отношении матери не осуществлял.

На женщину завели уголовное дело. Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.