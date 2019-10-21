Суд в Карелии оштрафовал лживую женщину

Рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы поселка Боровой, давшей в суде заведомо ложные показания, сообщили в прокуратуре Карелии.

Обвиняемая во время допроса в суде в качестве свидетеля по уголовному делу о грабеже, пытаясь помочь подсудимому избежать уголовной ответственности, сообщила суду заведомо ложные сведения о его непричастности к совершенному преступлению.



Мужчину осудили.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.