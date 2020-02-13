Жительницу Карелии осудили за "пьяное ДТП" с погибшим

Жительницу Суоярвского района осудили за смертельное ДТП, сообщили на сайте районного суда.

Авария произошла 1 августа 2018 года на автодороге "Петрозаводск-Суяорви". Пьяная жительница Карелии села за руль. В автомобиле находились пассажиры. Водитель неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением – машина съехала в кювет и врезалась в земляную насыпь.

Один из пассажиров скончался на месте происшествия. Второй – получил серьезные травмы.

Суд приговорил виновницу ДТП к двум годам колонии-поселения с лишением прав на три года.

Удовлетворены исковые требования сына погибшего.

Ранее суд отказался отсрочить наказание водителю, совершившему смертельное ДТП в Карелии.