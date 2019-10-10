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Новости. Криминал
13:36, 10 Октября 2019
фото: ©ТАСС/Владимир Смирнов

Суд отказался отсрочить наказание водителю, совершившему смертельное ДТП в Карелии

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При обжаловании мужчина ссылался на наличие несовершеннолетних детей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В июле 2019 года 37-летний водителя из Сортавалы осудили за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В сентябре 2015 осужденный, управляя лесовозом с полуприцепом, нарушил ПДД, в результате чего полуприцеп выехал по инерции движения на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого погиб на месте.

Осужденный вину не признал, в содеянном не раскаялся, извинений потерпевшей стороне не принес, с приговором не согласился и обжаловал его в вышестоящую инстанцию, которая в сентябре 2019 года также признала выводы суда относительно виновности обоснованными.

После чего виновный обратился в Питкярантский городской суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания в виде 2 лет лишения свободы в связи с наличием на иждивении несовершеннолетних детей.

В судебном заседании установлено, что дети проживают с осужденным и его супругой, которая занимается их воспитанием, данных о наличии исключительных обстоятельств для предоставления отсрочки исполнения приговора осужденным не представлено.

Суд отказал в отсрочке исполнения приговора. Теперь осужденному предстоит отбывать наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-10-10 14:04:39
В стане Советов жизнь человеческая ничего не стоит. Фигня, а не наказание. Только смерть за смерть должна быть как у пассионариев.
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