Суд отказался отсрочить наказание водителю, совершившему смертельное ДТП в Карелии

При обжаловании мужчина ссылался на наличие несовершеннолетних детей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В июле 2019 года 37-летний водителя из Сортавалы осудили за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В сентябре 2015 осужденный, управляя лесовозом с полуприцепом, нарушил ПДД, в результате чего полуприцеп выехал по инерции движения на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого погиб на месте.

Осужденный вину не признал, в содеянном не раскаялся, извинений потерпевшей стороне не принес, с приговором не согласился и обжаловал его в вышестоящую инстанцию, которая в сентябре 2019 года также признала выводы суда относительно виновности обоснованными.

После чего виновный обратился в Питкярантский городской суд с ходатайством об отсрочке отбывания наказания в виде 2 лет лишения свободы в связи с наличием на иждивении несовершеннолетних детей.

В судебном заседании установлено, что дети проживают с осужденным и его супругой, которая занимается их воспитанием, данных о наличии исключительных обстоятельств для предоставления отсрочки исполнения приговора осужденным не представлено.

Суд отказал в отсрочке исполнения приговора. Теперь осужденному предстоит отбывать наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении.