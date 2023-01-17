Жительницу Карелии, отказавшуюся платить алименты своим детям, отправили в колонию

В Беломорском районе условно осужденная алиментщица отправлена за решетку за систематические нарушения закона.
Постановлением Беломорского районного суда местной жительнице, осужденной за неуплату алиментов к условному сроку, неоднократно нарушавшую порядок и условия отбытия условного осуждения, отменено условное наказание.
Она направлена в колонию-поселение.
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