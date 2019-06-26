Жительницу Карелии внесли в список экстремистов и оставили без средств к существованию

У жительницы Карелии заблокировали счета из-за внесения в список экстремистов. Ее ребенок остался без лекарств.

Обвиняемая в оправдании терроризма за пост во "ВКонтакте" жительница Карелии Екатерина Муранова осталась без средств к существованию после того, как попала в список террористов и экстремистов, у нее нет денег на лекарства для ребенка. Об этом Муранова сообщила "МБХ медиа".

"Меня внесли в реестр экстремистов и заблокировали абсолютно все счета, но ведь дело даже не дошло до суда. Следователи молчат, со мной никто не связывается. Мой ребенок остался без лекарств, я осталась без средств к существованию. Прошло три месяца с начала всей истории и я не понимаю, что делать и как жить", — сказала она.

Ранее ребенку Мурановой были поставлены три серьезных диагноза. Он долгое время находился в больнице Петербурга.

"В семье ситуация ужасная. Город маленький, все всех знают, из дома не выхожу, жуткая депрессия. Я жду каких-либо действий от следователя", — сказала Муранова.

Женщина также рассказала, что в мае был объявлен сбор денег на лекарства, которые отправили на карту отца ребенка, который ушел из семьи, и она успела снять только часть денег до блокировки.

На жительницу Медвежьегорска Екатерину Муранову в марте завели уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2) за пост во "ВКонтакте" о Михаиле Жлобицком, устроившем взрыв в архангельском ФСБ.

"Я не имела в виду, что он (Жлобицкий) герой из-за того, что совершил данный акт, я хотела сказать, что он пожертвовал жизнью ради своих идей", — говорила Муранова.

Утром 31 октября 2018 года в здании ФСБ Архангельска произошел взрыв. По данным следствия, 17-летний Жлобицкий пронес в здание самодельную бомбу, которая взорвалась у него в руках. Студент погиб, еще три человека пострадали. Было заведено дело о теракте.

Ранее по делу об оправдании терроризма привлекли калининградского анархиста Вячеслава Лукичева. 14 марта суд признал Лукичева виновным и оштрафовал его на 300 тысяч рублей.