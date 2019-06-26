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Новости. Общество
11:40, 26 Июня 2019
фото: www.shutterstock.com

Жительницу Карелии внесли в список экстремистов и оставили без средств к существованию

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У жительницы Карелии заблокировали счета из-за внесения в список экстремистов. Ее ребенок остался без лекарств.

Обвиняемая в оправдании терроризма за пост во "ВКонтакте" жительница Карелии Екатерина Муранова осталась без средств к существованию после того, как попала в список террористов и экстремистов, у нее нет денег на лекарства для ребенка. Об этом Муранова сообщила "МБХ медиа".

"Меня внесли в реестр экстремистов и заблокировали абсолютно все счета, но ведь дело даже не дошло до суда. Следователи молчат, со мной никто не связывается. Мой ребенок остался без лекарств, я осталась без средств к существованию. Прошло три месяца с начала всей истории и я не понимаю, что делать и как жить", — сказала она.

Ранее ребенку Мурановой были поставлены три серьезных диагноза. Он долгое время находился в больнице Петербурга.

"В семье ситуация ужасная. Город маленький, все всех знают, из дома не выхожу, жуткая депрессия. Я жду каких-либо действий от следователя", — сказала Муранова.

Женщина также рассказала, что в мае был объявлен сбор денег на лекарства, которые отправили на карту отца ребенка, который ушел из семьи, и она успела снять только часть денег до блокировки.

На жительницу Медвежьегорска Екатерину Муранову в марте завели уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2) за пост во "ВКонтакте" о Михаиле Жлобицком, устроившем взрыв в архангельском ФСБ.

"Я не имела в виду, что он (Жлобицкий) герой из-за того, что совершил данный акт, я хотела сказать, что он пожертвовал жизнью ради своих идей", — говорила Муранова.

Утром 31 октября 2018 года в здании ФСБ Архангельска произошел взрыв. По данным следствия, 17-летний Жлобицкий пронес в здание самодельную бомбу, которая взорвалась у него в руках. Студент погиб, еще три человека пострадали. Было заведено дело о теракте.

Ранее по делу об оправдании терроризма привлекли калининградского анархиста Вячеслава Лукичева. 14 марта суд признал Лукичева виновным и оштрафовал его на 300 тысяч рублей.

 

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Комментарии

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кир
2019-06-26 12:19:21
Странная особа. Психованная и муж бросил. О ребёнке не думала, когда в контакте "разделяла взгляды погибшего террориста".
Valentina Vonti
2019-06-26 12:04:51
Дети за родителей не отвечают,а лекарства ребенку и еда ежедневно нужна-власти помогите матери.
nae
2019-06-26 11:56:38
Как только будет отменена денежная наличность, любого человека можно будет лишить всего всего лишь парой кликов мышкой. Только безоговорочное подчинение системе. Иначе бан, а там хоть головой об стенку.
Гость
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