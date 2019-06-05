Жительницу Карелии за долги лишили бытовой техники и земельного участка с постройкой

В Пудожском районе приставы наложили арест, а после и реализовали имущество местной жительницы, задолжавшей по кредитам полмиллиона рублей, сообщили в УФССП Карелии.

В отделе судебных приставов по Пудожскому району на исполнении находится производство о взыскании с местной жительницы задолженности по кредитным платежам на сумму 599 тысяч рублей.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав проверил имущественное положение должницы по месту жительства и наложил арест на бытовую технику, которая была реализована, а также направил запросы на предмет установления зарегистрированного за должником движимого, недвижимого имущества.

Было установлено, что за должником на праве собственности зарегистрировано несколько объектов недвижимости, в том числе и нежилое помещение с земельным участком, которое находится в одном из поселков Пудожского района.

Судебный пристав наложил арест на данное здание и земельный участок, после обратился в Пудожский районный суд с исковым заявлением об обращении взыскания на указанный земельный участок.

Решением Пудожского районного суда исковые требования судебного пристава-исполнителя были удовлетворены и обращено взыскание на земельный участок. В настоящее время решение суда вступило в законную силу и предпринимаются действия по оценке и последующей реализации указанного имущества.