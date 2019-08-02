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Новости. Общество
11:01, 02 Августа 2019
фото: @ ru.fotolia.com

Жительницу Карелии, любившую водку больше, чем детей, отправили в колонию

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В Сегеже местную жительницу, совершившую преступление и получившую отсрочку наказания из-за детей, отправили в колонию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Сегежский городской суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции отменил отсрочку исполнения приговора в отношении 35-летней местной жительницы.
Установлено, что в 2016 году она была приговорена к 5 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. На основании статьи 82 Уголовного Кодекса РФ осужденной была предоставлена отсрочка исполнения приговора до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

Однако, находясь на свободе, по причине злоупотребления спиртными напитками осужденная уклонялась от исполнения родительских обязанностей, как в отношении младшего сына-инвалида, так и старшей 12-летней дочери, подвергая жизнь и здоровье детей опасности.

Как показали проверки, проведенные сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции, полиции и органа опеки и попечительства, в семье имеет место бытовое пьянство со стороны матери, в связи с чем должный уход за детьми не осуществляется.

Несмотря на многочисленные предупреждения о возможной отмене отсрочки исполнения приговора суда, осужденная должных выводов не сделала, от лечения у нарколога уклонилась. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей она неоднократно привлекалась к административной ответственности.

В соответствии с предложением прокурора, участвовавшего в рассмотрении представления уголовно-исполнительной инспекции, постановлением суда осужденная направлена для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима на 5 лет. Малолетние дети переданы органу опеки и попечительства.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-08-02 11:34:28
Своих детей любить надо обязательно!
А насчет чужих - я тоже лучше водочки...
zanoza
2019-08-02 11:15:17
Жалко детей алкоголиков, они живут в аду!
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