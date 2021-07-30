Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса

Перед судом предстанет житель Петрозаводска, обвиняемый в причинении смерти женщине в бытовке на набережной Варкауса

Следователи Петрозаводска закончили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города, обвиняемого в причинении смерти своей знакомой.



По версии следствия, в апреле 2021 года обвиняемый со своей знакомой находились в бытовке, расположенной у дома № 10 по набережной Варкауса в Петрозаводске. Как сообщили в Следственном комитете Карелии, после внезапно возникшей ссоры мужчина избил свою подругу, причинив ей травмы, от которых она скончалась.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следкоме Карелии. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.