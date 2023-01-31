Жительницу Петрозаводска поймали на торговле амфетамином и «солями»

Жительнице столицы Карелии за наркоторговлю грозит до 15 лет колонии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней горожанки.



Женщину обвиняют в торговле психотропными веществами и в покушении на наркоторговлю, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в августе 2022 года петрозаводчанка купила в сети амфетамин, который забрала из закладки. После она разместила в чате мессенджера объявление о продаже наркотика.



На объявление откликнулся молодой человек - участник оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».



В октябре женщина тем же способом купила партию «соли» и также нашла покупателя. Злоумышленница направилась к месту встречи, но на улице ее задержали сотрудники полиции.



Наркотики у нее изъяли. Во время предварительного расследования ранее несудимая петрозаводчанка свою вину полностью признала. Она пояснила, что на наркоторговлю ее толкнули финансовые сложности.

Жительнице карельской столицы грозит до 15 лет в колонии со штрафом до 500 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.