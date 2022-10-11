Жительницу Петрозаводска в Прионежье обокрал родной брат

Судимый мужчина вынес из дома микроволновку, телевизор, лодочный мотор и бензопилу, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Прионежского района обратилась жительница Петрозаводска, у которой есть жилье в одном из населенных пунктов Прионежья.
Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний брат потерпевшей с вредными привычками.
Как выяснили полицейские, вечером он намеренно пришел в гости к родственнице в петрозаводскую квартиру, украл ключи от загородного дома.
Там он украл микроволновую печь, телевизор, лодочный мотор, бензопилу и другие ценности, стоимость которых превысила 50 тысяч рублей.
Впоследствии он все продал. В полиции мужчина признал свою вину. Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже.
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