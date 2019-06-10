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Новости. Криминал
14:47, 10 Июня 2019
фото: © Fotolia / Pumba

Жительницы Карелии украли из магазина "швейцарский сыр" и икру

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Женщины нагрузили краденое в рюкзаки и пытались пройти мимо кассы, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В субботу, 8 июня, на ул. Шежемского в Кондопоге в одном из сетевых торговых заведений через систему видеонаблюдения работники магазина заметили, как две девушки складывают продукты в рюкзак.

По прибытии наряда злоумышленница, которая пыталась пронести рюкзак с краденым товаром мимо кассы, была задержана.

В числе похищенного: 3 упаковки масла, 2 банки икры и много "Швейцарского сыра из Швейцарии" – 11 упаковок по 250 рублей.

Общая сумма ущерба превысила 3,5 тысячи рублей. 

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