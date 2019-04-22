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Новости. Общество
10:15, 22 Апреля 2019
фото: vk.com/netipovapyatka

Жительницы Питкяранты вышли на одиночные пикеты против прибытия в Карелию эшелона с трофеями из Сирии

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Женщины протестовали против героизации войны.

Несколько жительниц карельского города Питкяранта провели одиночные пикеты в знак протеста против прибытия в республику эшелона с военными трофеями из Сирии.

"Все это подается как победа российского оружия и показ военной техники, а попутно еще детей привлекают в Юнармию, –  написала одна из участниц пикетов Анна Бойкова в социальной сети "ВКонтакте". – На самом деле это выглядит как дикарские обычаи – размахивание скальпами врагов и посвящение в юные воины. Меня затошнило от этого всего, и сегодня, 21 апреля, в воскресенье, я вышла на одиночный пикет". 

Анна Бойкова и еще две активистки поочередно выходили с плакатами к монументу с советским танком, установленным в Питкяранте. На плакатах было написано "Нет сирийским трофеям!", "Человечество сильнее войны" и "Война – это всегда Долина смерти".


vk.com/netipovapyatka

"Долина смерти для Питкяранты – тема особенная. Это место находится рядом с нашим городом, там установлен памятник Крест Скорби. В годы Зимней войны в финском окружении там погибла целая дивизия, около 15 тысяч человек! Это настоящий адский котел! До недавнего времени это место называли Долина Смерти. Но кому-то в голову пришла мысль, что топонимами и людской памятью можно играть в милитаристские игры и эту местность переназвали в Долину Героев", – рассказала Анна Бойкова в группе "Нетипичная Питкяранта".  

Напомним, эшелон с военным металлоломом объезжает регионы России в рамках патриотической акции "Сирийский перелом", организатором которой выступило министерство обороны РФ. 19 апреля поезд прибыл в Беломорск, а 23 апреля его ждут в Петрозаводске.

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Комментарии

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Геннадий
2019-04-22 11:55:48
Ещё бы из Сирии 200-ые привезли....идиотизм...
goo
2019-04-22 11:39:20
Кир и однозначно это один человек, почему не банят этого мультовода?
кир
2019-04-22 12:21:02
goo, в плену ошибочного мнения. Боже мой, как он ненавидит, что не укладывается в головенку маленького goo. А я принимаю мир таким, какой он есть. Не имеет значения для статистики. :) Был бы ты слегка умнее, то по анализу текста мог бы судить о человеке. Вот, Инженер Брунс поменял свой ник на Американец. И что? Умище то куда деть? Те же самые идиомы, присущие только этому человеку о Галине Ширшиной. :)
И тебя никогда не обижал, хотя ты периодически этого просишь. :)
goo
2019-04-22 12:45:30
кир, ага, ты с разницей 5 минут пишешь 1 в 1 похожие посты. И ты не мог бы посмотреть первый пост, т.к. он висел в премодерации. Кир ты поехал кукухой и давно.
Мизантроп
2019-04-22 11:57:33
goo, Как то на профилактической беседе, товарищ майор сказал мне, что здесь всего 10 человек реальных пасется, причем шестеро из них от редакции.
Dima
2019-04-22 11:29:31
Эти железяки предлагаются нам вместо закрытых школ, нормальных больниц и дорог. Пусть себе в здание правительства свезут и лобзают эти трофеи.
Беня
2019-04-22 11:09:07
Шо жеманничать, уж пишите сразу:
"Даешь лизнуть сладкий натовский сапог!
#БДСМ #Бондаж #Карабин #Колодки #Флоггер" :) :)
Изя
2019-04-22 11:05:46
Вот это молодцы ! Хватит уже маразма . Жить надо реалиями , а не не понятными , вбиваемыми в головы , лжепатриотизмом и религией .
doris
2019-04-22 10:59:07
Ну хоть кто то выступил против этого милитаристского психоза нынешней власти. Они и их дети воевать не будут! Отважные женщины!
petronik
2019-04-22 11:58:42
doris, прекрасно сказано!
кир
2019-04-22 10:51:21
Пороть мамочек и бездельниц на "Столице", которые учат как надо жить. :)
Саныч
2019-04-22 10:50:48
Молодцы!
однозначно
2019-04-22 10:46:16
Займите уже чем-нибудь этих питкярантских мамочек. У них очередной пмс наступил. Причем у всех сразу.
Саныч
2019-04-22 10:50:40
однозначно, у тебя непереходящий пмс.
zanoza
2019-04-22 10:26:23
Молодцы! Поддерживаю смелых жительниц Питкяранты! Эти трофеи из Сирии-это позорное зрелище пропагандирующее войну. У нас народ всегда был и будет против войны!
petronik
2019-04-22 11:56:50
zanoza, полностью солидарен. Лучше не скажешь.
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