Жительницы Питкяранты вышли на одиночные пикеты против прибытия в Карелию эшелона с трофеями из Сирии

Женщины протестовали против героизации войны.

Несколько жительниц карельского города Питкяранта провели одиночные пикеты в знак протеста против прибытия в республику эшелона с военными трофеями из Сирии.

"Все это подается как победа российского оружия и показ военной техники, а попутно еще детей привлекают в Юнармию, – написала одна из участниц пикетов Анна Бойкова в социальной сети "ВКонтакте". – На самом деле это выглядит как дикарские обычаи – размахивание скальпами врагов и посвящение в юные воины. Меня затошнило от этого всего, и сегодня, 21 апреля, в воскресенье, я вышла на одиночный пикет".

Анна Бойкова и еще две активистки поочередно выходили с плакатами к монументу с советским танком, установленным в Питкяранте. На плакатах было написано "Нет сирийским трофеям!", "Человечество сильнее войны" и "Война – это всегда Долина смерти".

"Долина смерти для Питкяранты – тема особенная. Это место находится рядом с нашим городом, там установлен памятник Крест Скорби. В годы Зимней войны в финском окружении там погибла целая дивизия, около 15 тысяч человек! Это настоящий адский котел! До недавнего времени это место называли Долина Смерти. Но кому-то в голову пришла мысль, что топонимами и людской памятью можно играть в милитаристские игры и эту местность переназвали в Долину Героев", – рассказала Анна Бойкова в группе "Нетипичная Питкяранта".



Напомним, эшелон с военным металлоломом объезжает регионы России в рамках патриотической акции "Сирийский перелом", организатором которой выступило министерство обороны РФ. 19 апреля поезд прибыл в Беломорск, а 23 апреля его ждут в Петрозаводске.