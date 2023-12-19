Троих сирийцев, нарушивших режим пребывания в Карелии, выгонят из страны

Олонецкий районный суд постановил удалить троих иностранных граждан за пределы РФ.
Как сообщается на сайте Олонецкого суда, в декабре трое граждан Сирии нарушили режим пребывания в России. У мужчин не было документов, подтверждающих право на пребывание в нашей стране.
Иностранцев признали виновными в административном правонарушении и назначили штрафы в размере двух тысяч рублей с кажого, с административным выдворением за пределы России.
Постановление не вступило в законную силу.
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