Троих сирийцев, нарушивших режим пребывания в Карелии, выгонят из страны

Олонецкий районный суд постановил удалить троих иностранных граждан за пределы РФ.

Как сообщается на сайте Олонецкого суда, в декабре трое граждан Сирии нарушили режим пребывания в России. У мужчин не было документов, подтверждающих право на пребывание в нашей стране.

Иностранцев признали виновными в административном правонарушении и назначили штрафы в размере двух тысяч рублей с кажого, с административным выдворением за пределы России.

Постановление не вступило в законную силу.