Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:10, 19 Апреля 2019

ВИДЕО: В Беломорск привезли на поезде военный металлолом из Сирии

Загрузка...

Школьников города привели на вокзал строем по разбитым улицам.

В Беломорск утром 19 апреля прибыл железнодорожный состав с трофейной военной техникой, отбитой российской армией у боевиков в Сирии. Напомним, эшелон с военным металлоломом объезжает регионы России в рамках патриотической акции "Сирийский перелом", организатором которой выступило министерство обороны РФ.

К встрече поезда на железнодорожном вокзале Беломорска собрали учащихся городских школ. Для этого в образовательных учреждениях было сокращено количество уроков, а самих школьников повели на вокзал строем по улицам районного центра, который сам местами выглядит так, как будто пережил бомбежку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Петя Втулкин
2019-04-19 14:05:19
Дрова проблема привести, а танки катают везде по стране. Что это, что тут ждать, праздника победы в Сирии???
Саныч
2019-04-19 13:53:56
Локомотив такой же убитый, как и груз. Тоже с войны?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи
17.04.2019, 09:16
Парфенчиков обвинил СМИ Карелии в некомпетентности, журналисты ему ответили
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной

Аналитика

18.04.2019 15:39
Капитал
Вспоминая Худилайнена 3
В Карелии обсудили новую программу расселения из аварийного жилья, которая начинается в этом году и продлится до 2025 года.
Заложники "форелевого бума" 1
18.04.2019 15:08
Народ против административного памятника 14
17.04.2019 10:10
Православное духовенство и чиновники озаботились "прополкой" молодежи 11
16.04.2019 15:10
"Истинные финны" покоряют электорат 4
15.04.2019 14:13
Вся аналитика

Чтиво

18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Бабье царство у помойки 2
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 13
15.04.2019 11:59
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 2
11.04.2019 12:45
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 10:36
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»