ВИДЕО: В Беломорск привезли на поезде военный металлолом из Сирии

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Школьников города привели на вокзал строем по разбитым улицам.
В Беломорск утром 19 апреля прибыл железнодорожный состав с трофейной военной техникой, отбитой российской армией у боевиков в Сирии. Напомним, эшелон с военным металлоломом объезжает регионы России в рамках патриотической акции "Сирийский перелом", организатором которой выступило министерство обороны РФ.
К встрече поезда на железнодорожном вокзале Беломорска собрали учащихся городских школ. Для этого в образовательных учреждениях было сокращено количество уроков, а самих школьников повели на вокзал строем по улицам районного центра, который сам местами выглядит так, как будто пережил бомбежку.
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