ВИДЕО: В Беломорск привезли на поезде военный металлолом из Сирии

Школьников города привели на вокзал строем по разбитым улицам.

В Беломорск утром 19 апреля прибыл железнодорожный состав с трофейной военной техникой, отбитой российской армией у боевиков в Сирии. Напомним, эшелон с военным металлоломом объезжает регионы России в рамках патриотической акции "Сирийский перелом", организатором которой выступило министерство обороны РФ.

К встрече поезда на железнодорожном вокзале Беломорска собрали учащихся городских школ. Для этого в образовательных учреждениях было сокращено количество уроков, а самих школьников повели на вокзал строем по улицам районного центра, который сам местами выглядит так, как будто пережил бомбежку.