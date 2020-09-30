Живые изгороди в Петрозаводске "обрежут на пень"

Санитарная обрезка пройдет в общественных местах столицы, сообщили в администрации Петрозаводска.

В столице продолжаются работы по санитарной и формовочной обрезке деревьев и кустов. Для восстановления живой изгороди используют "посадку на пень". Этот способ способствует росту молодых побегов у взрослых кустарников.

"Живые изгороди подлежат "обрезке на пень" в связи с их израстанием, - сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина. - Сейчас они сформированы только из скелетных ветвей. Из-за этого крона формируется только по периферии живой изгороди. Омолаживающая "обрезка на пень" стимулирует новый рост и восстановление зелёных насаждений. Такие работы должны проводиться планово раз в 10 лет. У нас же кустарники таким образом практически никогда не обрезали. А это необходимо для поддержания декоративных свойств изгороди и её омоложения".

В этом году санитарную и формовочную обрезку с "посадкой на пень" выполнили в скверах Ленинградских ополченцев, Ивана Сенькина, Ивана Молчанова, Ортьё Степанова, Библиотечном, в Железнодорожном и Зарецком парках, на аллеях Отцов, Дружбы, на бульваре Победы и на других территориях.

В ближайшее время работы продолжатся на Шидловском и Мариинском бульварах, на Пионерской аллее и в других зонах отдыха в центральной части Петрозаводска.

За последние десятилетия обрезку кустарников с "посадкой на пень" выполняли только на площадях Ленина и Кирова.

Сейчас возможность омоложения взрослых растений появилась благодаря субсидии в рамках мероприятий 100-летия Республики Карелия.