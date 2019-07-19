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Новости. Общество
12:04, 19 Июля 2019

Жизнь в новостройках: "За трехкомнатную квартиру плачу в среднем 3200-3500 рублей"  

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Все больше петрозаводчан выбирают жизнь в новостройках, мы спросили, почему.

Почему квартира в новом доме лучше, чем вторичное жилье? Экспертами на страницах нашего издания выступают те, кто недавно приобрел квартиры в новых жилых комплексах Петрозаводска.  

Олег Сучков купил трехкомнатную квартиру в ЖК "Свиристель" на улице братьев Озеровых.

"Квартиру в новостройке я приобретал осознанно. Все знакомые, которые переехали в новые квартиры говорили, что это лучше, чем вторичный рынок. Так и есть, - рассказывает Олег. - Район наш абсолютно новый, никаких старых домов и неприятных соседей. Для детей очень много разных комплексов и даже футбольное поле есть. Тренажеры у дома, это очень удобно и бесплатно.

Самое главное, для меня, - приятно приезжать домой. В подъездах все оборудовано, есть куда поставить велосипед, лифт бесшумный и чистый. И с парковками нет проблем.

Еще у нас газовая котельная, это несколько плюсов: во-первых, круглый год горячая вода, во-вторых коммунальные платежи значительно ниже квартир с централизованным отоплением. За свою трехкомнатную квартиру плачу в среднем 3200-3500 рублей. По-моему, выбор очевиден".

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Комментарии

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помойное вЕдро
2019-07-19 12:49:30
Всё хорошо, только забыли упомянуть, что во многих новостройках ты вынужден слышать, как пукает сосед ))
С шумоизоляцией всё не просто плохо — это УЖАС
Lana
2019-07-19 13:12:41
помойное вЕдро,

Качество новоделов еще проявит себя, ждите через год-два когда они "затрещат". В микрорайоне "Иволга" на Древлянке дома возводят на торфянниках без забивки свай, на которых стоит вся Древлянка. Надежный фундамент основа безопасной эксплуатации здания на долгие годы. Применение же газовых котельных повышает степень опасности здания в целом. Так что минусов больше, чем плюсов.
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