Жизнь в новостройках: "За трехкомнатную квартиру плачу в среднем 3200-3500 рублей"  

Все больше петрозаводчан выбирают жизнь в новостройках, мы спросили, почему.

Почему квартира в новом доме лучше, чем вторичное жилье? Экспертами на страницах нашего издания выступают те, кто недавно приобрел квартиры в новых жилых комплексах Петрозаводска.

Олег Сучков купил трехкомнатную квартиру в ЖК "Свиристель" на улице братьев Озеровых.

"Квартиру в новостройке я приобретал осознанно. Все знакомые, которые переехали в новые квартиры говорили, что это лучше, чем вторичный рынок. Так и есть, - рассказывает Олег. - Район наш абсолютно новый, никаких старых домов и неприятных соседей. Для детей очень много разных комплексов и даже футбольное поле есть. Тренажеры у дома, это очень удобно и бесплатно.

Самое главное, для меня, - приятно приезжать домой. В подъездах все оборудовано, есть куда поставить велосипед, лифт бесшумный и чистый. И с парковками нет проблем.

Еще у нас газовая котельная, это несколько плюсов: во-первых, круглый год горячая вода, во-вторых коммунальные платежи значительно ниже квартир с централизованным отоплением. За свою трехкомнатную квартиру плачу в среднем 3200-3500 рублей. По-моему, выбор очевиден".