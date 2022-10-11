Жизнь задала главе Пудожского района Карелии свой тон, и он ушел в отставку

Глава Пудожского района Андрей Ладыгин решил уйти в отставку по собственному желанию.

На своей странице в соцсети глава пудожского района Андрей Ладыгин написал, что жизнь задает свой тон и ставит новые задачи, поэтому он решил уйти в отставку.

«Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию. Сегодня мой последний рабочий день в должности главы Пудожского района. Для меня это осознанный и взвешенный шаг. «В органах местного самоуправления я отработал более десяти лет», — написал Андрей Ладыгин. — Завершая деятельность на посту главы, мне хочется поблагодарить всех жителей района за понимание и поддержку!»

Андрей Ладыгин признался, что не все удалось сделать из того, что запланировал, но многие вопросы, действительно очень сложные, по его словам, все же решены.

«И я уверен, что большинство отмечают эти позитивные изменения. Это стало возможно благодаря объединению усилий, конструктивному сотрудничеству и общей нацеленности на результат», — отметил Ладыгин.

Глава района поблагодарил свою команду — сотрудников администрации района, депутатов Совета района, глав поселений, подведомственных и государственных учреждений за совместную работу, которая имела единственную цель — повысить качество жизни населения.

«Уверен, что у нашего района хорошее будущее! Всем мира, понимания и добра!» — написал руководитель Пудожского района.