Жизни 744 жителей Карелии унес коронавирус с начала пандемии

За минувшие сутки в республике была зарегистрирована еще одна смерть от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В Карелии по данным на 10 августа зарегистрирована одна смерть от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 744 человека.

COVID-19 был выявлен у 162 жителей Карелии, из них 161 не был привит. Заболели 161 человек, в состоянии средней тяжести находятся 29 пациентов, трое больных находятся в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом состоянии подключен к аппарату ИВЛ.

В ковид-центрах проходят лечение 587 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), один пациент подключен к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 57812 человек.

За сутки выздоровели еще 172 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 54218 человек.