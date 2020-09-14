ЖК "Курс" на Варкауса с высоты птичьего полета – захватывающие кадры (ВИДЕО)

Жилой комплекс "Курс", построенный компанией "Баренц Групп" на берегу Онежского озера в Петрозаводске, сняли с высоты птичьего полета.

Новый жилой комплекс премиум-класса "Курс" , который "Баренц Групп" строит в Петрозаводске на набережной Варкауса, – это гордость компании. В нем воплощаются все самые современные тенденции в жилищном строительстве; все, что умеют делать лучшие проектировщики, дизайнеры, строители, – есть в этих зданиях.

Но главное – это просто невероятные по своей красоте дома на берегу Онежского озера с космическими видами из окон и миллионами лучей света во всех помещениях. Это сочетание привычного городского комфорта с загородным спокойствием, благодаря чему складывается особенно уютная атмосфера для проживания.

Первый этап жилого комплекса уже построен, в нем живут люди. Еще один дом сдали этим летом. Следующий этап завершится в декабре 2020 года. Ну а новый дом начали строить здесь в июне.

Вокруг домов благоустроен парк – здесь посадили новые деревья, установили скамейки, провели освещение. Рядом с домами есть детские и баскетбольная площадки.

Ну а в квартирах с панорамными окнами жильцы ЖК "Курс" могут встречать рассвет и провожать закат над Онежским озером каждый день, не выходя из дома.

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-771. Напоминаем, что компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса".

Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Застройщик: ООО "СК" Невская недвижимость" – ЖК "Курс на Варкауса". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.