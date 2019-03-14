Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых российских холостяков

Самым молодым завидным женихом в топ-10 стал 34-летний создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров.

Список возглавил 54-летний Михаил Фридман. Состояние совладельца "Альфа-Групп" оценивается в $15,1 миллиардов. Бизнесмен развелся более десяти лет назад. Михаил – отец четверых детей, пишет Cosmopolitan.



PersonaStars

На втором месте оказался 52-летний Роман Абрамович с $12,4 миллиардами. Владелец инвестиционной компании Millhouse и английского футбольного клуба "Челси" развелся с супругой Дарьей Жуковой в 2017 году. У Романа семь наследников.



Persona Stars

Третью строчку занял 53-летний Михаил Прохоров. Состояние владельца группы "Онэксим" и совладельца баскетбольного клуба Brooklyn Nets – $9,8 миллиардов. Михаил еще не был женат.



PersonaStars

В рейтинг самых богатых холостяков России также вошли 63-летний глава Альфа-банка Петр Авен ($5,2 миллиарда), 51-летний совладелец UC Rusal Олег Дерипаска ($3,6 миллиарда), 67-летний владелец компании "Мостотрест" Аркадий Ротенберг ($2,6 миллиарда) и другие.

А самым молодым завидным женихом в топ-10 стал 34-летний создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров ($2,7 миллиарда). Предприниматель занял девятое место.