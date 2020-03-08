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Журналист Андрей Караулов выпустил передачу про сбитый в Карелии "Боинг" (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:02, 09 Марта 2020
фото: YouTube
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На YouTube-канала журналиста Андрея Караулова появилась передача про сбитый в Карелии южнокорейский "Боинг".

"У всех на слуху история о сбитом нашими войсками ПВО  южнокорейском Боинге. 1 сентября 1983 года, советский истребитель "Су-15" над Сахалином сбил пассажирский "Боинг-747" авиакомпании "Кориэн Эйрлайнз". 269 человек, в основном корейцы, японцы и американцы, летевшие с Аляски в Сеул, погибли, а их тела так никогда и не были найдены. Но не все знают, что за пять лет до этого произошёл похожий инцидент. 20 апреля 1978 года южнокорейский боинг 707, так же незаконно пересёк государственную границу России. Советские ВВС принудили его к посадке. Ракета лишь повредила крыло самолёта. Лайнер с пассажирами на борту сел на покрытое льдом озеро в Карелии. Причины этих катастроф и реакция мирового сообщества. Правильно ли действовали наши военные?" - сообщается в описании к ролику.

Ранее сообщалось, что правительство разрешило военным сбивать гражданские самолеты.

 

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