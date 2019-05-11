Журналист "Столицы на Онего" пообщался с "воскресшим" блогером Аркадием Бабченко

"Воскресший" блогер и писатель из Киева стал специальным гостем международной журналистской конференции на севере Норвегии.

"Мне не надо верить. Чего мне верить? Мое дело – добывать факты, и к этим фактам или к моему мнению можно прислушиваться или не прислушиваться", – с таких слов начал свое выступление на ежегодной конференции международной организации "Баренц пресс" в норвежском городе Тромсе известный журналист, писатель и блогер Аркадий Бабченко, который был вынужден покинуть Россию в 2017 году из-за поступавших ему угроз и обосноваться в Киеве.

Одной из главных тем конференции в Тромсе стала борьба с фейковыми новостями и пропагандой, и Бабченко был приглашен на встречу журналистов Баренцева региона в качестве специального гостя – как репортер, который сам оказался участником фейка о собственном убийстве. О том, как он попадал в Норвегию, опальный блогер рассказывать отказался, пояснив, что таково было условие, которое он обязан выполнять по требованиям спецслужб, обеспечивающих его безопасность.

История со скандальной инсценировкой гибели Аркадия Бабченко в его киевской квартире достаточно хорошо известна, и "воскресший" журналист не поведал в Тромсе ничего нового о покушении на свою жизнь, что не было уже опубликовано в российской и зарубежной прессе.

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