Журналистка из Петрозаводска пробежала в день свадьбы полумарафон

Евгения Волункова вместе со своим женихом отпраздновали свадьбу, пробежав московский полумарафон.

Журналистка из Петрозаводска Евгения Волункова, ставшая главредом популярного издания «Такие дела», в минувшие выходные вышла замуж в Москве. Евгения вместе со своим избранником оригинальным образом отметили свадьбу: молодые пробежали полумарафон «Лужники». Невеста в фате и с белой подвязкой преодолела 21,1 км. На дистанции молодым приходилось целоваться на бегу, поскольку все вокруг паре кричали «Горько».

«А потом друзья просто развалились в секретных ёлках в парке на Лужниках — и у нас был пятичасовой пикник. Одним словом, отдали Волункову, журналистку, писательницу и человечище, в надежные руки. Вроде это было душевно, нетривиально и очень по-родственному», — пишет на своей странице в соцсети журналист и блогер Наталья Ермолина.

Напомним, Евгения Волункова стала главредом популярного здания «Такие дела» в июне этого года. «Такие дела» — российское интернет-издание, которое специализируется на освещении социальных тем и вопросах благотворительности. Слоган издания — «Вернуть человека в журналистику».