Зигзаги малолитражки в городе бумажников Карелии привлекли внимание полицейских

В Кондопоге дорожная полиция остановила автомобиль с пьяным водителем.
В пятницу и выходные дни наряды ДПС особое внимание уделяют водителям, проверяя их на трезвость.
Так, в минувшую пятницу, 18 октября, в Кондопоге сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования улиц города заметили водителя, который управлял автомобилем «Ока», находясь в состоянии опьянения. Автомобиль незамедлительно остановили.
Освидетельствование, проведенное автоинспекторами на месте, подтвердило нетрезвое состояние водителя, показания прибора составили 1.05 мг/л.
В отношении кондопожанина, 1956 года рождения, был составлен административный материал. Водителю грозит лишение права управления автомобилем до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей, рассказали в полиции Кондопоги.
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