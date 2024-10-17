Зигзаги малолитражки в городе бумажников Карелии привлекли внимание полицейских

В Кондопоге дорожная полиция остановила автомобиль с пьяным водителем.

В пятницу и выходные дни наряды ДПС особое внимание уделяют водителям, проверяя их на трезвость.

Так, в минувшую пятницу, 18 октября, в Кондопоге сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования улиц города заметили водителя, который управлял автомобилем «Ока», находясь в состоянии опьянения. Автомобиль незамедлительно остановили.



Освидетельствование, проведенное автоинспекторами на месте, подтвердило нетрезвое состояние водителя, показания прибора составили 1.05 мг/л.

В отношении кондопожанина, 1956 года рождения, был составлен административный материал. Водителю грозит лишение права управления автомобилем до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей, рассказали в полиции Кондопоги.





