Снег, дождь и ветер ожидаются в пятницу в Карелии

О погоде на пятницу, 9 апреля, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В столице Карелии в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, днем возможны небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, западный умеренный, днем временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 0, -2°С, днем поднимется до +5, +7°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

Столбик термометра ночью остановится на отметке -1, -6°С, днем потеплеет до +2, +7°С.