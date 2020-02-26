Зимний фестиваль ГТО проходит в Петрозаводске проходит

Торжественное открытие фестиваля состоялось 26 февраля, сообщили в Минспорта Карелии.

Более 60 участников из 10 районов республики принимают участие в мероприятии.

Вчера команды выполняли шесть нормативов комплекса ГТО:

- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье;

- челночный бег 3*10 м;

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лёжа на спине;

- плавание на 50 метров.



Сегодня на лыжной трассе "Фонтаны" участники попробуют свои силы в нормативе "бег на лыжах": 3 км (девушки), 5 км (юноши).

В 14.00 состоится подведение итогов и церемония награждения победителей в личном и в командном зачетах.

Напомним, 27 февраля стартуют автогонки по заснеженным трассам в Карелии.