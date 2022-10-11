Злой житель Карелии избил собутыльника до полусмерти

В полицию Кондопожского района с информацией о тяжелых травмах у мужчины позвонили из больницы, рассказали в МВД Карелии.

В полицию по Кондопожскому району поступило сообщение из медицинского учреждения. Туда в тяжелом состоянии доставили 42-летнего жителя одного из общежитий, у которого диагностировали множественные травмы.



Скорую помощь пострадавшему вызвал сосед по жилой секции, который, якобы случайно, обнаружил его в крови.



В ходе поквартирного обхода полицейские выяснили, при каких обстоятельствах произошло криминальное событие, и установили, что именно сосед причастен к нему.



В тот день мужчины вместе распивали спиртное, во время застолья между ними возник конфликт. В порыве злости злоумышленник избил оппонента, а затем, чтобы отвести от себя подозрение, позвонил по номеру экстренной службы.



Пострадавший оказался в реанимации, впоследствии полученные им травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.



Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.