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Злостных автохулиганов хотят лишать прав

Новости. Общество
20:40, 14 Августа 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин
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В Госдуме готовят законопроект об ужесточении ответственности за повторные и системные хулиганские действия, в том числе с использованием автомобиля.

Автор инициативы, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина,  отметила, что речь идет об увеличении штрафов и даже лишении водительских прав, пишет издание "РИА Новости".

Депутат пояснила, что сейчас ответственность за повторное мелкое хулиганство наступает только за действия в интернете, в том числе в отношении власти.
 
"Мы же предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Соответствующий законопроект мы уже начали готовить с коллегами-юристами. <…> Считаю, что нужно внести изменения в ст. 20.1 КоАП России "Мелкое хулиганство"", – сказала Вторыгина.

 
Идея разработки документа появилась у парламентария после случая во Владивостоке, где 26 июня водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, которое затем выложили в интернет. Ролик сопровождался комментарием "Бесплатная мойка… (лиц)".

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