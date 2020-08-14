Злостных автохулиганов хотят лишать прав

В Госдуме готовят законопроект об ужесточении ответственности за повторные и системные хулиганские действия, в том числе с использованием автомобиля.

Автор инициативы, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, отметила, что речь идет об увеличении штрафов и даже лишении водительских прав, пишет издание "РИА Новости".

Депутат пояснила, что сейчас ответственность за повторное мелкое хулиганство наступает только за действия в интернете, в том числе в отношении власти.



"Мы же предлагаем усилить ответственность за любое повторное и многократное мелкое хулиганство. Соответствующий законопроект мы уже начали готовить с коллегами-юристами. <…> Считаю, что нужно внести изменения в ст. 20.1 КоАП России "Мелкое хулиганство"", – сказала Вторыгина.



Идея разработки документа появилась у парламентария после случая во Владивостоке, где 26 июня водитель Lexus намеренно окатил водой из лужи пешеходов и снял это на видео, которое затем выложили в интернет. Ролик сопровождался комментарием "Бесплатная мойка… (лиц)".