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Злостных неплательщиков ЖКУ в Петрозаводске выселят в общежитие

Новости. Общество
09:45, 30 Октября 2023
фото: © Администрация Петрозаводска / ВК

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Тех, кто больше полугода не платил за коммуналку, суд может выселить из занимаемого по соцнайму жилья.

Администрация Петрозаводска напоминает об угрозе выселения из муниципального жилья за неуплату коммунальных услуг

Жителей города, накопивших долги за ЖКУ больше, чем за шесть месяцев, отправят жить в общежитие, сообщили  вмэрии Петрозаводска.

Злостным неплательщикам предоставят комнату в общежитии.

Администрация Петрозаводска напоминает жителям города, пользующимся жильем по соцнайму, что необходимо вовремя  оплачивать ЖКУ. Если более полугода наниматели и члены его семьи не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, то – согласно статье 90 Жилищного кодекса РФ – в судебном порядке их могут выселить и предоставить помещение в общежитии.

Помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров на одного человека.

Мэрия города предупредила петрозаводчан, не выполняющих требования жилищного законодательства, что будет обращаться в суд о выселении с предоставлением другого жилого помещения.

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