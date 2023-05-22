Злостный алиментщик в Карелии взялся за ум только под угрозой уголовного дела

Судебные приставы Лоухского района добились выплаты крупного долга по алиментам, сообщили в УФССП Карелии.

Приставы Лоухского района занимались долгами по алиментам местного жителя.



Безработный мужчина задолжал своему ребенку более 450 тысяч рублей. Сначала неплательщика привлекли к административной ответственности.



При этом ему объяснили, что, если он продолжит копить долги, может наступить уголовная ответственность, вплоть до года в колонии.



После этого неплательщик не только полностью погасил задолженность, но и устроился на работу.



Из его заработной платы каждый месяц будут удерживать средства на содержание несовершеннолетнего ребенка, информировали в УФССП Карелии.