Злоумышленники похитили девять канализационных люков на трассе "Кола" в Карелии

Между Лучевым-1 и деревней Половина неизвестные украли канализационные люки, свидетелей просят помочь в раскрытии преступления, сообщили в МВД Карелии.

В период с конца октября по пятое ноября на участке автодороги "Кола" между СНТ "Лучевое-1" и деревней Половина с 412 км по 420 км злоумышленники совершили хищение девяти канализационных люков.

Полиция просит граждан, ставших свидетелями хищения или видевших подозрительную деятельность на дороге в это время, а также водителей, передвигавшихся в указанное время по автодороге "Кола" с включенным видеорегистратором и имеющих видеозапись, сообщить об этом по телефону: +7-999-094-52-75.