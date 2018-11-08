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Новости. Происшествия
15:25, 08 Ноября 2018
фото: vk.com

Злоумышленники похитили девять канализационных люков на трассе "Кола" в Карелии

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Между Лучевым-1 и деревней Половина неизвестные украли канализационные люки, свидетелей просят помочь в раскрытии преступления, сообщили в МВД Карелии.

В период с конца октября по пятое ноября на участке автодороги "Кола" между СНТ "Лучевое-1" и деревней Половина с 412 км по 420 км злоумышленники совершили хищение девяти канализационных люков.

Полиция просит граждан, ставших свидетелями хищения или видевших подозрительную деятельность на дороге в это время, а также водителей, передвигавшихся в указанное время по автодороге "Кола" с включенным видеорегистратором и имеющих видеозапись, сообщить об этом по телефону: +7-999-094-52-75.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дмитрiй Сергинъ
2018-11-08 16:11:54
Странная локация похищения?! 8-ми километровый участок. А между Половиной и Лучевым-1 километров 30 только по прямой!
zanoza
2018-11-08 16:02:49
Вот и вышли на дорогу от безысходности :) Экономическая ситуация в регионе способствует повышению криминальной ситуации в регионе.
кир
2018-11-08 15:51:40
Выпустили из зоны без вшитых чипов.
Изя
2018-11-08 15:48:56
Да , тут уж верх цинизма у воров . Собаки .
кир
2018-11-08 16:22:04
Изя, люди всегда такими были и надо держать их в узде при любой власти.
АК
2018-11-08 15:36:38
Кто-то посмотрел "Реальных пацанов"
Гость
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