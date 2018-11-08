15:25, 08 Ноября 2018
Злоумышленники похитили девять канализационных люков на трассе "Кола" в Карелии
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Между Лучевым-1 и деревней Половина неизвестные украли канализационные люки, свидетелей просят помочь в раскрытии преступления, сообщили в МВД Карелии.
В период с конца октября по пятое ноября на участке автодороги "Кола" между СНТ "Лучевое-1" и деревней Половина с 412 км по 420 км злоумышленники совершили хищение девяти канализационных люков.
Полиция просит граждан, ставших свидетелями хищения или видевших подозрительную деятельность на дороге в это время, а также водителей, передвигавшихся в указанное время по автодороге "Кола" с включенным видеорегистратором и имеющих видеозапись, сообщить об этом по телефону: +7-999-094-52-75.
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