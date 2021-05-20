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Лжесотрудники банков убедили клиентов в Карелии, что лучше знают, как распорядиться их деньгами

Новости. Криминал
13:43, 21 Мая 2021
фото: © shutterstock.com/Elnur

Телефонные преступники продолжают обманывать жителей республики, даже несмотря на то, что последние знают об уловках мошенников, сообщили в МВД Карелии.

За сутки в Карелии несколько человек были обмануты под видом звонков от банковского персонала.

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Самый значительный ущерб был причинён 37-летней пудожанке, которую одолевали с номера столичного региона, а также короткого трехзначного номера. Женщину напугали информацией о том, что на её имя киберпреступниками якобы оформлен немалый кредит. А далее запутали так, что абонентка раскрыла секретную информацию и на самом деле стала обладательницей кредита в 250 тысяч рублей.

В итоге, с учётом этой суммы, а также страховки и собственных сбережений, с её счёта злоумышленники похитили более 315 тысяч рублей. Теперь она стала не только потерпевшей в уголовном деле, но и заёмщицей средств, которыми не пользовалась.

Помимо этого, 46-летний житель Олонецкого района лишился более 182 тысяч рублей, продиктовав данные карты неизвестной. Эту постороннюю женщину он принял за официального менеджера банка и был встревожен её сообщением о попытках списания денег со счетов.

Жительница Петрозаводска, поверив той же схеме, разыгранной при «звонке из Москвы», потеряла 16 тысяч рублей.

Полицейские замечают, что, обращаясь к ним, потерпевшие признаются, что знали об уловках современных дистанционных мошенников. Однако, всего лишь назвав цифры с карты и из смс, они самостоятельно отдавали в руки злоумышленников деньги. Пренебрежение основами финансовой грамотности, легкомысленное убеждение в том, что «в банке» якобы лучше знают, как поступать с личными сбережениями клиентов, может подвести представителя любого возраста и уровня знаний.

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Комментарии

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Вай вай
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Дураков ещё много! А мошенники то так в тюрьмах развлекаются....говорят...
Гость
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