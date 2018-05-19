Злоумышленники угнали помятую иномарку в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска разыскивает лиц, подозреваемых в угоне подержанной "Audi".

17 мая в 03:30 в районе Гоголевского моста был совершен угон автомобиля "Audi" А4, 1998 года выпуска, синего цвета, с номером К 685 ОМ 10. Об этом сообщает паблик "Госавтоинспекция Петрозаводска" в соцсети "Вконтакте".

Особые приметы автомашины: на капоте сильная вмятина от ДТП, залепленная малярным скотчем, на переднем бампере облезла краска, на заднем стекле наклейка "Ауди Клуб", информирует ГИБДД.

Угонщики направились на машине в сторону Пятого поселка.

Предположительно, к угону могут быть причастны лица на данном фото.

Госавтоинспекция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении данного автомобиля, или узнал лиц на фото, сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону 715-900.