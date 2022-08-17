Зловонию в Петрозаводске пытаются поставить «туманный барьер»

В столице Карелии на КОСах апробируют опыт Санкт-Петербурга по устранению неприятного запаха.

Технический директор «ПКС — Водоканал» Виталий Остапчук рассказал 22 августа на планерном совещании в мэрии о работе по устранении неприятного запаха, на который жалуются жители города. Об этом пишет глава Петрозаводска на своей странице в соцсети Владимир Любарский.

Так, по словам Остапчука, предприятие провело лабораторные исследования на самих КОСах и на границе санитарно-защитных зон. Превышений основных дурно пахнущих веществ — сероводорода, меркаптана, формальдегида и аммиака — не выявлено. Сейчас ПКС, учитывая температуру воздуха, которая на 7 градусов выше средних показателей, и направление ветра в сторону города, исключила некоторые процессы. На КОСах в настоящее время приостановлено компостирование почвогрунта.

«ПКС-Водоканал» изучил опыт устранения запаха в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Оренбурге и Подольске. Петрозаводское предприятие взяло на вооружение опыт коллег из Северной столицы — распыляют реагенты на иловых картах и на площадках ворошения. Сейчас на КОСах это делают вручную, но в планах автоматизировать процесс и создать так называемый туманный барьер вокруг всего процесса компостирования.

«Именно почвогрунт, кстати, горожане называют основным источником запаха. Но у меня эта версия всегда вызывала сомнения. Думаю, проблема может быть гораздо более глубокой — в технологическом процессе очистки стоков. На КОСах запах может появляться как от них, так и от активного ила. Это то, что остается после биологической очистки. В последнее время ила стало больше из-за того, что концентрация стоковых вод сильно повысилась. Если раньше канализационно-очистные сооружения принимали 120 тысяч кубов в сутки, то теперь — 50: люди стали экономить воду. Мне кажется, что применение реагентов в этом случае только „маскирует“ запах, но не влияет на сам процесс. Нам надо бороться не с ореолом распространения, а с причиной. А причина создается из нескольких факторов. И вот с этим нам нужно предметно определяться с точки зрения науки и технологии. Нужно знать наверняка, в чем причина, чтобы потом искать пути ее устранения», — считает Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска планирует посоветоваться по вопросам устранения вони с республиканской властью.

«Возможно, совместно с региональным правительством решать вопрос о закрытии активного ила от солнечных лучей. Это будет стоить немалых денег, и поэтому, повторюсь, нужно экспертно и окончательно убедиться в причинах запаха», — подытожил мэр города.

Ранее сообщалось, жители Петрозаводска вновь задыхаются от вони на Ключевой.